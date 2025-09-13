Fix: Ex-BVB-Trainer Sahin zurück auf der Trainerbank!

SPORT1 13.09.2025 • 10:37 Uhr Nuri Sahin war seit seinem Aus beim BVB ohne Job. Nun heuert er in der Türkei an.

Nuri Sahin kehrt auf die Trainerbank zurück! Knapp acht Monate nach seiner Entlassung bei Borussia Dortmund im Januar wird der 37-Jährige das Amt des Cheftrainers beim türkischen Erstligisten Basaksehir übernehmen.

Der Klub aus Istanbul verkündete am Samstag die Einigung mit dem ehemaligen Mittelfeldspieler. Am Montag soll Sahin dann offiziell präsentiert werden.

Der in Lüdenscheid geborene, türkische Ex-Nationalspieler (52 Länderspiele) hatte vor seinen Engagement bereits seine ersten Schritte im Trainergeschäft in der Süper Lig gemacht.

Sahin kehrt zurück zu den Wurzeln

Nach seinem Karriereende bei Antalyaspor hatte er dort das Amt des Teamchefs übernommen, ehe er im Januar 2024 als Co-Trainer von Edin Terzic beim BVB anheuerte und nach dessen Beurlaubung zum Cheftrainer aufstieg.

