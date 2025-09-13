Fix: Ex-BVB-Trainer Sahin zurück auf der Trainerbank!

Nuri Sahin kehrt auf die Trainerbank zurück! Knapp acht Monate nach seiner Entlassung bei Borussia Dortmund im Januar wird der 37-Jährige das Amt des Cheftrainers beim türkischen Erstligisten Basaksehir übernehmen.
Fix: Neuer Trainer-Job für Sahin
Nuri Sahin war seit seinem Aus beim BVB ohne Job. Nun heuert er in der Türkei an.
Nuri Sahin wird Cheftrainer bei Basaksehir
© IMAGO/Buzzi
Der Klub aus Istanbul verkündete am Samstag die Einigung mit dem ehemaligen Mittelfeldspieler. Am Montag soll Sahin dann offiziell präsentiert werden.
Der in Lüdenscheid geborene, türkische Ex-Nationalspieler (52 Länderspiele) hatte vor seinen Engagement bereits seine ersten Schritte im Trainergeschäft in der Süper Lig gemacht.
Sahin kehrt zurück zu den Wurzeln
Nach seinem Karriereende bei Antalyaspor hatte er dort das Amt des Teamchefs übernommen, ehe er im Januar 2024 als Co-Trainer von Edin Terzic beim BVB anheuerte und nach dessen Beurlaubung zum Cheftrainer aufstieg.
Basaksehir liegt nach zwei Spieltagen in der Süper Lig mit zwei Punkten auf Rang 13 der Tabelle.