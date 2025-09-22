"Wenn Sané so spielt, wird er Gala mehr schaden als nützen"

Maximilian Lotz 22.09.2025 • 23:17 Uhr Galatasaray Istanbul rehabilitiert sich für die Klatsche in Frankfurt. Doch an Leroy Sané läuft das Spiel eher vorbei. Das sorgt für Kritik.

Chancenlos in der Champions League, makellos in der Süper Lig: Galatasaray Istanbul hat sich mit einem 3:1 (2:0)-Sieg gegen Konyaspor für das 1:5-Debakel bei Eintracht Frankfurt zum Auftakt der Königsklasse ein bisschen rehabilitiert. Doch Star-Neuzugang Leroy Sané sammelte dabei keine Pluspunkte.

Der frühere Flügelstürmer des FC Bayern zeigte sich zwar bemüht, bot immer wieder Laufwege an, war aber in seinen Aktionen meist glücklos. Seine einzigen beiden Torschüsse fanden nicht den Weg ins Ziel. In der Türkei wurden angesichts seiner Vorstellung nach der Partie erste kritische Stimmen laut.

Kritik an Sané: „Galatasaray spielt mit zehn Mann“

„Galatasaray profitiert nicht von seinem Transfer. Wenn Leroy Sané so spielt, wird er Galatasaray mehr schaden als nützen. Galatasaray spielt mit zehn Mann!“, sagte der Journalist und Kommentator Levent Tüzemen bei A Sport.

Für Journalist Sedat Kaya, der für den TV-Sender Halk TV tätig ist, war „Sanés schwache Leistung erneut auffällig. Sané ist nicht mehr der Alte. Wann er wieder in Form kommen wird, ist ungewiss.“

Sané selbst freute sich über den Sieg und bedankte sich bei den Fans für die Unterstützung. „Wichtig, dass wir zuhause gewonnen haben. Wir arbeiten weiter - danke für die Unterstützung heute Abend!“, schrieb er beim Kurznachrichtendienst X und postete ein gelbes und ein rotes Herz dazu.

Gegen Frankfurt hatte Sané noch das Führungstor von Yunus Akgün vorbereitet, am Montag blieb er ohne Scorerpunkt. Allerdings fehlte nicht viel zu einem Assist. In der Schlussphase der ersten Hälfte scheiterte der Ex-Freiburger Roland Sallai nach einem Steilpass von Sané an Gäste-Keeper Deniz Ertas.

Sané bislang erst mit einem Tor für Gala

Seinen bislang einzigen Treffer erzielte Sané am 3. Spieltag beim 4:0-Sieg bei Konyaspor, dabei verzeichnete der 29-Jährige zudem eine Torvorlage. In seinen weiteren fünf Einsätzen in der Süper Lig blieb Sané ohne direkte Torbeteiligung.

Die Treffer für Galatasaray erzielten am Montag Akgün (23.), Mauro Icardi (45.+1) nach sehenswerter Hackenvorlage von Akgün und Lucas Toreira (64.) mit einem Distanzschuss. Umut Nayir (80.) verkürzte für Konyaspor.

