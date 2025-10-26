Leroy Sané feiert nächsten Sieg mit Galatasaray

Vincent Wuttke 26.10.2025 • 19:46 Uhr Leroy Sané siegt mit Galatasaray schon wieder. Dem ehemalige Bayern-Star bleibt ein Scorer vergönnt.

Leroy Sané grüßt mit Galatasaray Istanbul weiter von der Tabellenspitze und hat in der türkischen Süper Lig im zehnten Spiel den neunten Sieg gefeiert. Gegen Göztepe gab es ein 3:1 in der heimischen Arena.

Der Linksfuß gehörte bei seiner Mannschaft zu den besten Spielern und bekam bei vielen Portalen sieben von zehn Punkte. Sané durfte durchspielen und setzte immer wieder Akzente.

In der 81. Minute hatte er seine stärkste Szene: Der deutsche Nationalspieler zog von rechts in den Strafraum, tunnelte seinen Gegenspieler und legte zu Roland Sallai. Doch der Ex-Freiburger scheiterte völlig frei aus fünf Metern.

Bei den Treffern war Sané jedoch nicht direkt beteiligt. Stattdessen sorgten Victor Osimhen (19.), Gabriel Sara (63.) und Mauro Icardi (66.) für den Sieg. Bei den Gästen sah Malcolm Bokele vor der Pause Gelb-Rot und so spielte Galatasaray lange Zeit in Überzahl.