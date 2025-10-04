Erneute Enttäuschung für Leroy Sané

Moritz Pleßmann 04.10.2025 • 21:02 Uhr Galatasaray Istanbul trifft im Derby auf Besiktas Istanbul. Leroy Sané muss dabei fast das gesamte Spiel über zusehen.

Erst nach 86 Minuten durfte Sané den Platz betreten und kam für Baris Yilmaz in die Partie.

Schon beim Sieg in der Champions League gegen Liverpool (1:0) musste der Deutsche auf der Bank Platz nehmen - und blieb dort die vollen 90 Minuten sitzen.

In der Liga war Sané das bisher noch nicht passiert. Dort stand er in allen sieben vorherigen Spielen in der Startelf. Dabei erzielte er einen Treffer und gab zwei Vorlagen.

Galatasaray lässt erstmals federn

Besiktas ging im Derby zunächst durch Tammy Abraham in Führung (12.). Trotz eines Platzverweises gegen Davinson Sanchez und insgesamt fast einer Stunde Unterzahl, kam der Meister durch Ilkay Gündogan zum Ausgleich. Das 1:1 bedeutete gleichzeitig den Endstand