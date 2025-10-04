Erneute Enttäuschung für Leroy Sané

Nächster Rückschlag für Leroy Sané. Der 29-Jährige stand beim 1:1 im Derby gegen Besiktas Istanbul zum ersten Mal in der Süper Lig nicht in der Startelf.
Erneute Enttäuschung für Sané
Erst nach 86 Minuten durfte Sané den Platz betreten und kam für Baris Yilmaz in die Partie.
Schon beim Sieg in der Champions League gegen Liverpool (1:0) musste der Deutsche auf der Bank Platz nehmen - und blieb dort die vollen 90 Minuten sitzen.
In der Liga war Sané das bisher noch nicht passiert. Dort stand er in allen sieben vorherigen Spielen in der Startelf. Dabei erzielte er einen Treffer und gab zwei Vorlagen.
Galatasaray lässt erstmals federn
Besiktas ging im Derby zunächst durch Tammy Abraham in Führung (12.). Trotz eines Platzverweises gegen Davinson Sanchez und insgesamt fast einer Stunde Unterzahl, kam der Meister durch Ilkay Gündogan zum Ausgleich. Das 1:1 bedeutete gleichzeitig den Endstand
Galatasaray ließ erstmals Punkte liegen, bleibt aber dennoch souverän und ungeschlagen an der Tabellenspitze der Süper Lig.