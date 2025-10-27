Süper Lig: Türkei droht riesiger Wettskandal

SID 27.10.2025 • 12:49 Uhr Der Türkei droht ein Wettskandal. Hunderte Schiedsrichter werden beschuldigt. Der Verbandschef verspricht Sanktionen.

Dem türkischen Fußball droht ein Wettskandal! Hunderte Schiedsrichter sollen laut Angaben des türkischen Verbandspräsidenten Ibrahim Haciosmanoglu ein Wettkonto besitzen und teilweise aktiv wetten.

Unter den Beschuldigten seien auch Schiedsrichter, die auf der „höchsten Ebene“ tätig sind. Haciosmanoglu versprach eine sofortige Reaktion.

371 Schiedsrichter im Fokus

„Wir sind entschlossen, den Fußball von jeglicher Spur von Korruption zu befreien. Wir werden keine Ausnahmen machen“, sagte der Verbandschef, noch am Montag sollten „notwendigen Sanktionen“ verhängt werden. Nähere Angaben machte Haciosmanoglu nicht.

Eine interne Untersuchung unter 571 Referees habe ergeben, dass 371 von ihnen Wettkonten besitzen und 152 aktiv wetten. Zehn der beschuldigten Schiedsrichter hätten mehr als 10.000 Wetten platziert, einer von ihnen allein 18.227 Mal, 42 Schiedsrichter jeweils auf mehr als 1000 Fußballspiele, sagte Haciosmanoglu.

Verband gibt keine Namen bekannt

Die meisten Spiele, auf die gewettet wurde, waren demzufolge Spiele ausländischer Ligen. 22 der 371 Schiedsrichter kommen demnach auf nationaler Ebene zum Einsatz.

Der türkische Verbandschef gab ihre Identität jedoch nicht bekannt. Zudem blieb offen, ob einige von ihnen verdächtigt werden, auf Spiele gewettet zu haben, die sie geleitet haben.