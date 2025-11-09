Newsticker
Süper Lig>

Großer Wirbel bei Galatasaray-Pleite!

Großer Wirbel bei Galatasaray-Pleite

Galatasaray fängt sich die erste Niederlage in der Süper Lig ein - dabei jubelt das Team von Leroy Sané kurz vor Schluss sogar vorübergehend.
Victor Osimhen und Galatasaray ärgern sich über eine Schiedsrichter-Entscheidung
Victor Osimhen und Galatasaray ärgern sich über eine Schiedsrichter-Entscheidung
© IMAGO/Anadolu Agency
Philipp Heinemann
Galatasaray fängt sich die erste Niederlage in der Süper Lig ein - dabei jubelt das Team von Leroy Sané kurz vor Schluss sogar vorübergehend.

Galatasaray Istanbul und der deutsche Nationalspieler Leroy Sané haben in der türkischen Süper Lig die erste Saisonniederlage kassiert. Das 0:1 bei Kocaelispor wurde dabei von mehreren kontroversen Schiedsrichterentscheidungen überschattet.

Vor allem ein aberkannter Treffer von Victor Osimhen aus der 83. Minute sorgte für Aufsehen: „Eine Position, über die viel geredet werden wird“, titelte das Portal Fanatik. Gemeint waren die Positionen von Galatasarays Gabriel Sara und Gegenspieler Anfernee Dijksteel.

In diversen türkischen Medien wurde ein Screenshot geteilt, der nahelegt, dass Dijksteel bei Osimhens Schuss aus kurzer Distanz eigentlich näher am Tor stand. Der Schiedsrichter hatte sich die Situation nach einer Intervention des Schiedsrichters gar selbst am Bildschirm angeschaut - und entschied auf Abseits.

Osimhen hat die Hände im Gesicht des Gegners

Für Wirbel sorgte auch eine weitere Szene, in die Osimhen involviert war. Der Stürmer wischte seinem Gegenspieler Hrvoje Smolic nach einem Zweikampf mit beiden Händen durchs Gesicht, als er diesen von sich stoßen wollte.

Zu einem möglichen Platzverweis kam es jedoch nicht. Viele Fans in den sozialen Medien witterten einen Skandal.

Galatasaray steht trotz der Niederlage noch an der Tabellenspitze, vier Punkte Vorsprung beträgt der Vorsprung auf Fenerbahce noch. Der Verfolger hat aber ein Spiel weniger auf dem Konto.

Leroy Sané stand gegen Kocaelispor in der Startelf, blieb aber weitgehend blass.

