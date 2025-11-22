Gündogan trifft bei Galatasaray-Spektakel

Moritz Pleßmann 22.11.2025 • 20:11 Uhr Galatasaray Istanbul fährt nach Rückstand einen wichtigen Sieg ein. Während Ilkay Gündogan trifft, werden die Personalsorgen größer.

Der türkische Meister Galatasaray Istanbul hat im Kampf um die Meisterschaft in der Süper Lig einen Ausrutscher vermieden und nach Rückstand mit 3:2 gegen Aufsteiger Genclerbirligi Ankara gewonnen.

Dabei traf Ex-Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan, der zur Pause eingewechselt wurde, zum zwischenzeitlichen 3:1. Leroy Sané, der in der WM-Quali stark aufgespielt hatte, blieb über 90 Minuten ohne Torbeteiligung.

Verletzungssorgen bei Galatasaray werden größer

Sorgen muss sich der Meister um zwei Stammspieler machen. Sowohl Mario Lemina als auch Wilfried Singo mussten noch vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Ex-Freiburger Roland Sallai sah zusätzlich in der Nachspielzeit die Rote Karte. In Person von Thalisson flog ein Spieler Ankaras vom Platz.