Gündogan trifft bei Galatasaray-Spektakel

Der türkische Meister Galatasaray Istanbul hat im Kampf um die Meisterschaft in der Süper Lig einen Ausrutscher vermieden und nach Rückstand mit 3:2 gegen Aufsteiger Genclerbirligi Ankara gewonnen.
Gündogan trifft bei Gala-Spektakel
Dabei traf Ex-Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan, der zur Pause eingewechselt wurde, zum zwischenzeitlichen 3:1. Leroy Sané, der in der WM-Quali stark aufgespielt hatte, blieb über 90 Minuten ohne Torbeteiligung.
Verletzungssorgen bei Galatasaray werden größer
Sorgen muss sich der Meister um zwei Stammspieler machen. Sowohl Mario Lemina als auch Wilfried Singo mussten noch vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Ex-Freiburger Roland Sallai sah zusätzlich in der Nachspielzeit die Rote Karte. In Person von Thalisson flog ein Spieler Ankaras vom Platz.
Mit dem Sieg wächst der Vorsprung des Tabellenführers auf den ärgsten Verfolger Fenerbahce wieder auf vier Punkte an. Allerdings hat Fener ein Spiel weniger und kann am Sonntag wieder aufschließen. Am folgenden Spieltag kommt es dann zum direkten Duell beider Mannschaften.
