Istanbul-Derby eskaliert: Unschöne Szene um Marco Asensio

Julius Schamburg 02.11.2025 • 20:15 Uhr Fenerbahce Istanbul entscheidet das turbulente Derby gegen Stadtrivale Besiktas für sich. Ein Platzverweis leitet die Wende ein, dann wird auch noch ein Fener-Star aus dem Publikum beworfen.

Das Derby zwischen Besiktas Istanbul und Fenerbahce Istanbul (Endstand: 2:3) wurde von einer unschönen Szene überschattet.

Fener-Star Marco Asensio wurde von einer Wasserflasche am Kopf getroffen. Asensio war in der 30. Minute dabei, einen Eckstoß auszuführen, als das Objekt von den Zuschauerrängen geflogen kam und den 29-Jährigen am Kopf erwischte.

Fenerbahce jubelt spät

Asensio hielt sich die Hände vors Gesicht und blieb am Boden liegen, seine Mitspieler eilten herbei, um nach ihm zu sehen. Nach einer kurzen Behandlungspause konnte der ehemalige PSG-Star aber weiterspielen.

Ausgerechnet Asensio traf dann unmittelbar vor dem Pausenpfiff zum 2:2 (45.+3) und jubelte vor den Gästefans.

İsmail Yüksek hatte die Mannschaft von Domenico Tedesco auf 1:2 herangebracht (32.). Den späten Siegtreffer erzielte Jhon Duran (83.). Der Stürmer zog beim Jubeln sein Trikot aus und wurde dafür verwarnt.

Besiktas-Trainer auf die Tribüne geschickt

Die Treffer für Besiktas erzielten El Bilal Touré (5.) und Emirhan Topcu (22.). Nach einem harten Foul wurde Orkun Kökcü mit glatt Rot vom Platz gestellt (26.). Er traf Edson Álvarez mit der offenen Sohle oberhalb des Knöchels und Besiktas musste in Unterzahl weiterspielen.

Trainer Sergen Yalcin regte sich an der Seitenlinie auf und wurde von Schiedsrichter Ali Yilmaz auf die Tribüne geschickt.