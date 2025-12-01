Eklat nach Sané-Treffer im Istanbul-Derby

Johannes Vehren 01.12.2025 • 19:09 Uhr Leroy Sané bringt Galatasaray im Istanbul-Derby gegen Fenerbahce in Führung. Beim Jubel kommt es zu einem Eklat. Das Derby endet ohne Sieger.

Eklat im Istanbul-Derby! Leroy Sané hat Galatasaray in der 27. Minute beim Erzrivalen Fenerbahce (Endstand 1:1) in Führung gebracht. Während des Jubels wird ein Gala-Spieler von einem Gegenstand im Gesicht getroffen.

Nachdem der Deutsche das 1:0 erzielte, bildete sich eine Jubeltraube vor dem Gästeblock. Dabei wurde Kazimcan Karatas von einem Fan der Gastgeber mit einem Feuerzeug unterhalb des rechten Auges getroffen.

Polizisten müssen Spieler schützen

Karatas ging sofort zu Boden und musste behandelt werden. Seine Teamkollegen reklamierten vehement, die Partie blieb anschließend für wenige Minuten unterbrochen.

Der Verteidiger konnte mit einem Pflaster weiterspielen. In der Folge stellten sich hunderte Polizisten um das Spielfeld herum auf, um die Spieler zu schützen.

Sané-Schuss unhaltbar abgefälscht

Im Vorfeld des Treffers bekam Sané an der Mittellinie den Ball, ließ einen Gegenspieler aussteigen und spielte einen Doppelpass mit Baris Yilmaz.

Daraufhin tänzelte der 29-Jährige zwei weitere Fenerbahce-Spieler aus, ehe er den Abschluss suchte. Sein Schuss aus rund 17 Metern wurde für Keeper Ederson unhaltbar von Jayden Oosterwolde in die Mitte des Tores abgefälscht. Der Brasilianer war schon auf dem Weg in die linke Ecke.