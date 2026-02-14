Verkündung um 1.27 Uhr: Aus für Thomas Reis in der Türkei

Christopher Mallmann 14.02.2026 • 09:30 Uhr Der deutsche Trainer Thomas Reis muss bei Samsunspor gehen. Die Freistellung wird mitten in der Nacht bekannt gegeben.

Aus für Thomas Reis in der Türkei: Der deutsche Trainer muss bei Samsunspor seinen Hut nehmen. Das gab der Klub aus der Süper Lig in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

„DANKE, THOMAS“, schrieb Samsunspor in Versalien bei X - in einer Version sogar auf Deutsch. „Wir verabschieden uns von unserem Cheftrainer Thomas Reis, der in der Saison 2024/2025 sein Amt antrat und in seinem ersten Jahr mit unserem Team einen historischen Erfolg erzielte, indem er es auf den dritten Tabellenplatz führte.“

Der türkische Verein bedankt sich für Reis‘ „Beitrag und seinen Einsatz“ und wünscht ihm „viel Erfolg für seine weitere Karriere“.

Reis mit Erfolgen in der Türkei

Das Kuriose: Samsunspor veröffentlichte den Post mitten in der Nacht um 1.27 Uhr.

Reis hatte den Posten in der Türkei im Sommer 2024 angetreten und führte Samsunspor in seiner ersten Saison auf den dritten Tabellenplatz und damit in die Conference League.

In der laufenden Saison steht der Klub auf dem siebten Tabellenplatz und nimmt an den Playoffs zum Achtelfinale der Conference League teil.