Rot! Sané fliegt im Istanbul-Derby

Felix Kunkel 07.03.2026 • 20:06 Uhr Leroy Sané sieht im Stadtderby gegen Besiktas die Rote Karte. Zuvor hat der Ex-Bayern-Star bereits Glück, dass er bei einer Szene mit Gelb davonkommt.

Bitterer Abend für Leroy Sané: Der deutsche Angreifer hat beim 1:0-Sieg von Galatasaray im Istanbuler Stadtderby bei Besiktas die Rote Karte gesehen.

In der 62. Minute legte der frühere Bayern-Star im Zweikampf mit Ridvan Yilmaz den Ball an seinem Gegenspieler vorbei und traf diesen anschließend unglücklich, aber hart auf der Achillessehne. Nach Ansicht der Videobilder entschied der Schiedsrichter folgerichtig auf Platzverweis.

In der ersten Halbzeit hatte Sané bereits Glück, nicht schon früher vom Platz gestellt zu werden. Als er seinem Gegenspieler den Ball abluchsen wollte, traf er diesen mit offener Sohle am Fuß.

Sane sieht zunächst nur Gelb – Besiktas wütet

Sané bekam für diese Aktion nur Gelb gezeigt – sehr zum Unmut von Besiktas. Der offizielle X-Account des Klubs postete ein Video des Fouls und schrieb dazu: „Was muss noch passieren?“

Zwischen seiner Gelben und Roten Karte sorgte Sané jedoch auch für ein sportliches Highlight. Seine präzise Flanke in der 39. Minute leitete das 1:0 für Galatasaray ein: Victor Osimhen verwandelte das Zuspiel des 30-Jährigen per Kopf im Tor.

Es sollte der einzige Treffer des Tages bleiben. Das Derby verlief ansonsten gewohnt hitzig. Neben Sané sahen insgesamt neun weitere Akteure die Gelbe Karte.

Mit Sané-Vorlage: Galatasaray festigt Tabellenführung

Bei Galatasaray kam Ex-DFB-Kapitän Ilkay Gündogan nicht zum Einsatz, während Bayern-Leihgabe Sacha Boey nach Sanés Platzverweis eingewechselt wurde.