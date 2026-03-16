Trauer um verstorbenes Türkei-Talent

Daniel Höhn 16.03.2026 • 11:19 Uhr Baran Vardar hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Das türkische Talent ist mit nur 20 Jahren verstorben.

Das türkische Talent Baran Vardar hat den langen Kampf gegen den Krebs verloren und ist mit nur 20 Jahren gestorben.

Sein Verein Istanbulspor aus der zweiten türkischen Liga bestätigte den Tod des Innenverteidigers in den sozialen Medien.

„Wir sind voller Schmerz und tiefer Trauer. Wir trauern zutiefst um den Verlust unseres Fußballers, unseres lieben Baran Alp Vardar, der sich seit einiger Zeit einer Krebsbehandlung unterzogen hat“, schrieb der Klub auf der Plattform X.

Istanbulspor führte aus: „Baran Alp wird uns mit seinem Charakter, seiner Loyalität gegenüber seinen Mannschaftskameraden und seinem fröhlichen Lächeln immer in Erinnerung bleiben.“

Vardar spielte in der SüperLig

„Möge deine letzte Ruhestätte das Paradies sein, Baran Alp… Wir werden dich nie vergessen", schrieb der Zweitligist.

In der Saison 2023/24 hatte Vardar drei Einsätze für Istanbulspor - damals noch in der SüperLig - bestritten. Gegen Alanyaspor und Sivasspor wurde er eingewechselte, ehe er gegen Fenerbahce im Mai 2024 in der Startelf stand.