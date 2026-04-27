Tedesco gefeuert! Diese Klatsche hat böse Folgen

Der türkische Topklub Fenerbahce Istanbul hat sich von seinem Trainer Domenico Tedesco getrennt. Fener reagierte damit auf die 0:3-Klatsche im Stadtderby gegen Galatasaray am Sonntag.
Derby-Klatsche kostet Tedesco den Job
Wie der Klub mitteilte, mussten neben Tedesco auch Sportdirektor Devin Özek und Fußballkoordinator Berke Celebi gehen.
Tedesco bei Fenerbahce Istanbul gefeuert
Der frühere Schalke-Trainer hatte den Job im September 2025 übernommen. In der Tabelle der Süper Lig liegt Fenerbahce nach der Derbypleite sieben Punkte hinter Spitzenreiter Gala. Der bisherige Assistenztrainer Zeki Murat Göle soll das Team im Saisonendspurt coachen.
Tedesco hatte im vergangenen Herbst José Mourinho an der Seitenlinie bei Fener beerbt. In 45 Spielen kam er auf einen Punkteschnitt von 2,0, doch nach der Niederlage im Topspiel gegen Galatasaray sind die Chancen auf den Titel bei nur noch drei Spielen auf ein Minimum gesunken.
Tedesco gewann den Supercup mit Fenerbahce
Im Januar hatte der Deutsch-Italiener mit Fenerbahce den türkischen Supercup gewonnen. Im Finale schlug seine Mannschaft Galatasaray mit 2:0.
In der Europa League für den früheren belgischen Nationaltrainer mit Fenerbahce in den Playoffs gegen Nottingham Forest Endstation.
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