Meister! Leroy Sané und Ilkay Gündogan jubeln

SID 09.05.2026 • 21:07 Uhr Nächster Meistertitel für Galatasaray. Für den Klub aus Istanbul ist es der 26. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Victor Osimhen wird zum Helden - Leroy Sané und Ilkay Gündogan stehen am Ende nicht mehr auf dem Platz.

Galatasaray Istanbul um Fußball-Nationalspieler Leroy Sané und Ex-DFB-Kapitän Ilkay Gündogan hat sich zum vierten Mal in Serie zum türkischen Meister gekrönt.

Dem Champions-League-Achtelfinalisten reichte am Samstag ein wildes 4:2 (0:1) gegen Abstiegskandidat Antalyaspor, um den 26. Meistertitel der Vereinsgeschichte bereits am vorletzten Spieltag perfekt zu machen. Neben Sané stand auch Gündogan und der gebürtige Kölner Ismail Jakobs bei Galatasaray in der Startelf.

Süper Lig: Osimhen wird mit Doppelpack zum Meister-Helden

Der nigerianische Topstürmer Victor Osimhen (66., 88.) drehte die Partie und schoss Galatasaray zum Titel, nachdem Soner Dikmen (45.+3, 62.) die Gäste zweimal in Führung gebracht hatte. Mario Lemina (56.) traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Der frühere Bundesligaprofi Kaan Ayhan (90.+5) sorgte für den Endstand.

Für Sané, der im vergangenen Sommer vom FC Bayern in die Türkei gewechselt war, ist es in seiner ersten Saison für Galatasaray wie für Gündogan der erste Titel. Der 30 Jahre alte Flügelspieler steuerte insgesamt sieben Ligatreffer bei.