Deutliche Kritik an Leroy Sané: "Ich sehe da eine Art Resignation"

SPORT1 30.08.2026 • 14:03 Uhr Galatasaray gewinnt 3:2 gegen Göztepe. TV-Experte Tugay Kerimoglu bemängelt bei Leroy Sané die Körpersprache.

Galatasaray hat am dritten Spieltag der neuen Süper-Lig-Saison im eigenen Stadion gegen Göztepe mit 3:2 gewonnen. Leroy Sané kam dabei als Einwechselspieler zum Einsatz: Der Offensivmann wurde in der 74. Minute für Baris Alper Yilmaz eingewechselt.

Im Anschluss an die Partie äußerte sich der frühere Nationalspieler Tugay Kerimoglu (94 Länderspiele) bei TRT Spor kritisch über Sané. „Der Punkt, an dem ich hängenbleibe, ist Sané. Als er heute reinkam, hat mir seine Körpersprache überhaupt nicht gefallen“, sagte Kerimoglu. Er ergänzte: „Ich sehe da eine Art Resignation, weit weg von Begeisterung.“

Kerimoglu, der in seiner Karriere insgesamt 390-mal für Gala auflief, verband seine Kritik zudem mit einem Appell an Trainer Okan Buruk: Wenn der Coach „die Gerechtigkeit bei der Vergabe der Plätze“ konsequent umsetze, werde das auch Auswirkungen auf Sané haben. Kerimoglu wies dabei darauf hin, dass ein Spieler, wenn er nicht in Form sei, auch berücksichtigen müsse, „dass es das Recht der anderen ist“.

Lob für Neuzugang Batrakov

Positiv bewertete der 56-Jährige Aleksey Batrakov, der für 25 Millionen Euro aus Moskau kam. Die Einwechslung des russischen Supertalents habe Yunus und Osimhen „in Bewegung gebracht“, weil Batrakov ein Typ sei, der sich gern im Strafraum aufhalte.

„Im vertikalen Spiel ist er immer da. Einen guten Fußballer erkennst du daran: Sobald er den Ball einmal kontrolliert, verstehst du, was er vorhat“, sagte Kerimoglu.