Kuriose Sané-Szene bei Galatasaray-Spektakel

Maximilian Huber 02.08.2026 • 23:28 Uhr Galatasaray Istanbul erlebt gegen Stade Rennes einen spektakulären Testspiel-Abend. Leroy Sané wird ein Assist gutgeschrieben, für den der Deutsche nicht wirklich viel kann.

Turbulenter Testspiel-Abend in Istanbul! Galatasaray und Stade Rennes haben sich in einem unterhaltsamen Duell am Sonntagabend 3:3 getrennt.

Victor Osimhen hatte die Türken in Führung gebracht (18.), ehe Esteban Lepaul für die französischen Gäste ausglich (27.). Der Brasilianer Gabriel Sara ließ Galatasaray erneut jubeln (49.), bis Lepaul mit zwei weiteren Toren (58., 61.) das Spiel innerhalb von nur drei Minuten wieder drehte. Baris Yilmaz war es schließlich, der in der vierten Minute der Nachspielzeit eine Niederlage der Gastgeber verhinderte und per Elfmeter zum 3:3-Endstand traf.

Sané wird Assist gutgeschrieben

Leroy Sané hatte im Duell mit Rennes in der Startelf des türkischen Meisters gestanden. Beim zwischenzeitlichen 2:1 für Galatasaray wurde dem Deutschen sogar ein Assist gutgeschrieben, für den der 30-Jährige allerdings nicht wirklich etwas konnte.

Sané, der sich im Strafraum aufhielt, kam bei einer flachen Hereingabe nicht an den Ball und profitierte davon, dass Rennes-Keeper Kilian Belazzoug das Leder nicht festhalten konnte. Vom Körper des Torhüters sprang der Ball an die Hinterbeine von Sané, von wo das Spielgerät zu Torschütze Gabriel Sara prallte. Der Brasilianer musste nur noch ins verwaiste Tor einschieben. Dennoch wurde Sané die Vorlage offiziell gutgeschrieben.