Rührend: Salah-Moment geht unter die Haut

Mohamed Salah hat bei Trabzonspor für einen besonderen Gänsehaut-Moment gesorgt: Liverpools junger Superfan Isaac Kearney wurde in einem emotionalen Instagram-Video in der Türkei mit dem ägyptischen Star wiedervereint. Der Junge aus Kirkby hatte mit seiner Geschichte bereits weltweit Aufmerksamkeit erregt.
Salah-Moment geht unter die Haut
Isaac wurde mit dem Wolf-Hirschhorn-Syndrom geboren, einer seltenen genetischen Erkrankung, durch die er sich langsamer entwickelt als Gleichaltrige. Seine Eltern Melissa und Alan zeigen den Alltag ihres Sohnes auf Social Media – allein auf TikTok folgen ihnen mehr als eine Million Menschen. Bereits im vergangenen Jahr stand Isaac in einem Video mit Salah und Virgil van Dijk im Mittelpunkt, zudem durfte er als Maskottchen die Profis des FC Liverpool treffen.
Salah trifft Superfan wieder
Nun reiste der Achtjährige nach Trabzon, wo Salah inzwischen für Trabzonspor spielt. In dem Clip ist auch Andre Onana zu sehen, der bei dem türkischen Klub im Tor steht – der frühere Manchester-United-Keeper überreichte Isaac ein Paar Torwarthandschuhe. Unter dem Video steht als Botschaft: „Mehr als ein Verein.“
Auf Instagram schilderte Isaac sein Erlebnis selbst: „„Was für ein Tag!!!! Wir wurden hergeflogen, um Mo zu überraschen. Ich war so aufgeregt, das mit euch allen zu teilen.“ Außerdem schrieb er: „Ein riesiges Dankeschön an Onana, der mir ein paar signierte Handschuhe geschenkt hat!“ Unter den Reaktionen: Liverpool-Legende Ian Rush, der ein rotes Herz postete.
Das Wiedersehen kommt nur wenige Monate nach Salahs Abschied aus Liverpool. Der 34-Jährige verließ den Klub nach fast einem Jahrzehnt an der Anfield Road. Seit seinem Wechsel im Juni 2017 unter dem damaligen Trainer Jürgen Klopp gewann Salah zahlreiche Titel, darunter zwei Premier-League-Meisterschaften, die Champions League, den FA Cup und zwei League Cups.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.