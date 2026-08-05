Salah-Ankunft in der Türkei löst riesigen Hype aus

Vincent Wuttke 05.08.2026 • 12:40 Uhr Mohamed Salah ist in der Türkei gelandet. Schon in Istanbul wird er frenetisch gefeiert. Dabei sind es zu seinem neuen Klub noch mehr als 1.000 Kilometer.

Der neue Hoffnungsträger ist gelandet! Mohamed Salah hat türkischen Boden betreten und damit mehr als 1.000 Kilometer von seiner neuen sportlichen Heimat entfernt einen riesigen Hype ausgelöst. Die Liverpool-Legende wurde von den Fans nach seiner Landung am Atatürk-Flughafen von Istanbul frenetisch gefeiert.

Der türkische Fußball-Erstligist Trabzonspor bereitet sich nun auf die Verpflichtung des Stürmers vor und damit auf den größten Transfer-Coup der Klubgeschichte. Wie der Verein am Dienstagabend selbst bekannt gab, habe man Verhandlungen mit dem ägyptischen Starspieler aufgenommen. Bei X verbreitete Trabzonspor zudem ein langes Statement. Salah sollte demnach heute um 12:00 Uhr am Atatürk-Flughafen Istanbul am allgemeinen Luftfahrt-Terminal eintreffen. Diese Ankündigung sorgte schon deutlich vor der Ankunft des Stars für großen Andrang.

Salah sorgt in Istanbul für großen Hype

Dabei liegt die Stadt Trabzon im Nordosten der Türkei noch mehr als 1.000 Kilometer entfernt und der sportliche Rivale Istanbul war nur ein Zwischenstopp. Als Salah im Trikot seines neuen Arbeitgebers aus dem Terminal heraustrat und die jubelnde Menge sah, erschrak er fast.

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Es entstand eine riesige Hektik. Die Sicherheitskräfte hatten große Probleme, den großen Star vor der drängenden Masse zu schützen. Er war kaum noch zu erkennen in seinem weißen Cap. Die Fans hinter den Zäunen stimmten lautstark ihre Gesänge an. Und Salah? Der stieg kurzerhand mit ein und feierte bereits mit seinen neuen Anhängern. Der 34-Jährige genoss den Moment sichtlich.