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Leroy Sané wieder nur auf der Bank

Sané wieder nur auf der Bank

Ist Leroy Sané bei Galatasaray nur noch Ersatz? Der deutsche Nationalspieler sitzt wieder nur auf der Bank.
Leroy Sané trifft im Galatasaray-Training beinahe einen Teamkollegen mit einer Stange mit Metallspitze. Im Netz geht der Clip viral, und die Fans haben einige Kommentare für den DFB-Star parat.
Vincent Wuttke
Ist Leroy Sané bei Galatasaray nur noch Ersatz? Der deutsche Nationalspieler sitzt wieder nur auf der Bank.

Ungewohnte Rolle für Leroy Sané: Der deutsche Nationalspieler ist bei Galatasaray erneut nur Ersatz. Gegen Göztepe in der Süper Lig muss der 30-Jährige auf der Bank Platz nehmen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Ex-Münchner erst in der zweiten Hälfte eine Chance bekommen. Aktuell hat offenbar Yunus Akgün als Rechtsaußen die Nase vorne.

Sané bei Galatasaray wieder nur Ersatz

In Zukunft dürfte sich die Lage für Sané nicht unbedingt verbessern. Immerhin steht Gala mit Rafael Leao kurz vor der Verpflichtung eines Flügelstürmers vom AC Mailand. Der Portugiese kommt allerdings vor allem auf der linken Seite zum Einsatz. Insgesamt aber bedeutet das einen Hochkaräter mit Ansprüchen mehr in der Offensive.

In der vergangenen Saison kam Sané nach Istanbul und überzeugte dort nur phasenweise. In der Champions League war er in wichtigen Spielen gegen Topteams oft nur Ersatz. So bekam er im Achtelfinale gegen den FC Liverpool nur insgesamt 45 Minuten Einsatzzeit. Beim 1:0 im Hinspiel saß er 90 Minuten auf der Bank.

In der laufenden Spielzeit wartet der Linksfuß nach einer enttäuschenden WM noch auf seinen ersten Scorerpunkt für den Meister.

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