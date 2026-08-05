Salah-Wechsel fix? Klub verrät viele Details

Der türkische Fußball-Erstligist Trabzonspor bereitet sich auf die Verpflichtung von Stürmer Mohamed Salah vor. Wie der Verein am Dienstagabend selbst bekannt gab, habe man Verhandlungen mit dem ägyptischen Starspieler aufgenommen.
Klub verkündet Details über Salah
Zuvor hatte Trabzonspor über die Sozialen Medien ein Video verbreitet, das eine Pyramide vor dem Stadion am Schwarzen Meer zeigt und dazu geschrieben: „Always believing“, „immer im Glauben“. Doch dabei blieb es nicht. In einem Statement gab der Klub viele Details an.
Salah, 34, ist seit Ende der abgelaufenen Saison vereinslos, nachdem er den FC Liverpool nach neun Jahren an der Anfield Road verlassen hatte.
Anschließend hatte er noch mit Ägypten an der WM in den USA, Mexiko und Kanada teilgenommen und war erst im Achtelfinale denkbar knapp am späteren Finalisten Argentinien gescheitert. Nun wird er am Mittwoch in Istanbul bei seinem neuen Verein ankommen.
Bei X verbreitete Trabzonspor ein langes Statement. Salah werde demnach heute um 12:00 Uhr am Atatürk-Flughafen Istanbul am allgemeinen Luftfahrt-Terminal eintreffen. Noch am heutigen Mittwoch wird Salah im Verein erwartet.
Trabzonspor will seine Fans bei dem Transfer-Coup offenbar mit einbeziehen. Der Verein verkündete, im Laufe des Tages immer wieder die nächsten Programmpunkte zu verkünden.
Damit dürfte klar sein, dass Salah von einer riesigen Fan-Masse empfangen wird. Schon Spieler wie Leroy Sané lösten einen riesigen Hype aus.
Trabzonspor, auch bekannt unter dem Spitznamen „Sturm vom Schwarzen Meer“, hat sieben Meistertitel gewonnen, davon sechs zwischen 1976 und 1984. Im Jahr 2022 feierten der Verein nach 38 Jahren wieder. Der Verein mit Sitz in der nordöstlichen Stadt Trabzon ist einer von nur sechs Teams, das jemals die türkische Super Lig gewonnen haben.
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