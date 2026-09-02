Darum wechselte Alexander Nübel zu Besiktas Istanbul

SPORT1 02.09.2026 • 18:36 Uhr Alexander Nübel erklärt, warum er sich für einen Wechsel in die Türkei entschieden hat. Der Torhüter spricht über den unglaublichen Fan-Support am Bosporus.

Alexander Nübel hat erstmals ausführlicher über seinen Wechsel zu Besiktas Istanbul gesprochen. Der 29 Jahre alte deutsche Torhüter erklärte in der September-Ausgabe des Klubmagazins, warum er sich für Besiktas entschieden hat.

Nübel betonte, dass bei seiner Entscheidung mehrere Faktoren zusammenkamen. „Land, Stadt und natürlich der Klub selbst… Besiktas ist ein sehr großer Klub und hier gibt es eine unglaubliche Atmosphäre“, sagte er und führte aus: „Istanbul war auch ein wichtiger Faktor für meine Entscheidung.“ Außerdem spielten seine Familie sowie die Gespräche über die neue Ausrichtung des Vereins eine Rolle, erklärte der frühere Keeper des FC Bayern und des VfB Stuttgart.

Was Alexander Nübel begeistert

Nübel ging auch auf den Austausch mit Trainer Vincenzo Italiano ein. Sein Spielprofil passe zu Italianos Vorstellungen, erklärte der Keeper – das sei ebenfalls ein wichtiges Argument gewesen.

Besonders beeindruckt zeigte sich Nübel vom Heimstadion und den Fans. „Unsere Fans stehen 90 Minuten hinter uns und unterstützen uns“, sagte er: „Wenn du als Kind davon träumst, Fußballprofi zu werden, träumst du eigentlich auch davon, in solchen Atmosphären zu spielen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, in so einer Atmosphäre zu spielen.“

Neues Leben in Istanbul – mit Istanbulkart und Fähre

Neben dem Fußball berichtete Nübel auch über seinen Alltag in der Stadt. „Ich gehe in Besiktas herum, besuche verschiedene Orte. Ich war in Kilyos an einem Strand, bin Fähre gefahren, habe mir eine Istanbulkart geholt und bin sogar mit einem IETT-Bus nach Taksim gefahren“, sagte er.

Nübel sprach zudem über sein Hobby, das er in Istanbul ausleben kann. „Ich interessiere mich sehr für Fotografie. Vor allem analog zu fotografieren liebe ich, und ich habe eine analoge Kamera“, schilderte er. Beim Erkunden der Stadt mache er Bilder von den Straßen Istanbuls.

Sportlich formulierte der Torhüter klare Ansprüche an seine erste Saison im neuen Klub. „Mit der Unterstützung unserer Fans wollen wir eine sehr gute Saison spielen. Hoffentlich erreichen wir am Saisonende gemeinsam Erfolge, die unsere Fans glücklich machen“, so Nübel.