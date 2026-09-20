Empfindliche Niederlage für Nübel mit Besiktas Istanbul

Besiktas Istanbul verpasst den Sprung an die Tabellenspitze in der Türkei. Dort steht nach sechs Spieltagen Aufsteiger Amed SK, wo ein ehemaliger Bundesliga-Stürmer aufdreht.

Alexander Nübel hat mit Besiktas Istanbul den Sprung an die Tabellenspitze in der türkischen Süper Lig verpasst. Der Europa-League-Teilnehmer verlor am Sonntag auswärts beim Aufsteiger Amed SK mit 2:3 (0:2).

Völlig überraschend steht nach nun sechs Spieltagen Amed SK an der Tabellenspitze der Süper Lig. Der Aufsteiger aus der türkischen Provinzhauptstadt Diyarbakır hat nach vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage 13 Punkte auf dem Konto. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Galatasaray (13 Punkte, verlor am Samstag mit 0:4 in Trabzon) und Besiktas Istanbul (12 Punkte).

Alexander Nübel verlor mit Besiktas bei Aufsteiger Amed SK Alexander Nübel verlor mit Besiktas bei Aufsteiger Amed SK © IMAGO/Anadolu Agency

Hoffenheim-Leihgabe trumpft auf

Überragender Mann beim türkischen Aufsteiger war der ehemalige Bundesliga-Stürmer Gift Orban, der traumhaft zum 1:0 traf (13.) und das 2:0 durch Dia Saba (22.) vorbereitete. Der Nigerianer war im Sommer auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim in die Türkei gewechselt und steht nach sechs Pflichtspielen bei nun sieben Toren und zwei Assists.

Dusan Vlahovic hatte in der 55. Minute auf 1:2 verkürzt, Ameds Furkan Soyalp erzielte vier Minuten später jedoch das 3:1 für den Aufsteiger. Orkun Kökcü verkürzte in der achten Minute der Nachspielzeit noch einmal auf 2:3, dabei blieb es jedoch.

DFB-Torhüter Nübel musste zum ersten Mal seit seinem Wechsel nach Istanbul drei Gegentore in einem Spiel hinnehmen. In seinen ersten sechs Pflichtspielen für den türkischen Klub musste er jeweils keinen Gegentreffer hinnehmen.

Aufsehen erregte am Sonntag auch Stadtrivale Fenerbahce Istanbul, der mit 8:0 (!) gegen Eyüpspor triumphierte. Der Champions-League-Teilnehmer liegt nach sechs Spieltagen auf Platz sechs in der Tabelle.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach