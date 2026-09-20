Wirbel um Leroy Sané wegen brutalem Foul

Stefan Savic sieht gegen Leroy Sané nur Gelb. Die Szene sorgt beim 4:0 von Trabzonspor gegen Galatasaray für Diskussionen - und die Experten sind sich einig.

Beim klaren 4:0 von Trabzonspor gegen Galatasaray hat vor allem eine Szene für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Stefan Savic brachte Leroy Sané im Duell zu Fall, Schiedsrichter Batuhan Kolak beließ es jedoch bei einer Gelben Karte.

Die Galatasaray-Profis forderten für das Einsteigen gegen Sané, der mit gestrecktem Bein und offener Sohle deutlich über dem Knöchel getroffen wurde, einen Platzverweis und protestierten heftig. Sané selbst wandte sich nach dem Foul ebenfalls an den Unparteiischen, änderte an dessen Bewertung der Szene aber nichts.

Leroy Sané musste bei der Galatasaray-Niederlage einstecken Leroy Sané musste bei der Galatasaray-Niederlage einstecken © IMAGO/Anadolu Agency

Der ehemalige Schiedsrichter Bülent Yildirim zeigte sich in der TV-Sendung Trio irritiert: „Für mich ist das eindeutig eine rote Karte. Die Situation ist so eindeutig, dass sie schon fast nichts mehr mit Fußball zu tun hat. Hätte Sane seinen Fuß nicht zurückgezogen, wäre er gebrochen worden. Eindeutig eine Rote Karte.“

Ex-Schiedsrichter prangern auch den VAR an

Zustimmung gab es von zwei weiteren Ex-Referees, die die Szene bewerteten: „Auch ich sehe keinen Grund, der eine Gelbe Karte rechtfertigen würde. Mit der Unterseite des Schuhs, also den Stollen, gab es einen eindeutigen Kontakt an der Seite von Sanés Schienbein“, sagte Aleks Tascioglu. „Alle Kriterien für ein grobes Foul sind erfüllt. Auch ich bin der Meinung, dass eine Rote Karte und eine VAR-Überprüfung erforderlich gewesen wären“, pflichtete Secim Demirel bei.

Der VAR griff im weiteren Verlauf dagegen in einer anderen Szene ein: Lesley Ugochukwu hatte nach einem harten Foul an Ozan Tufan zunächst Gelb gesehen. Nach dem Hinweis des Videoassistenten nahm Kolak die Verwarnung zurück und zeigte dem Galatasaray-Spieler die Rote Karte. Auch Trainer Okan Buruk musste vorzeitig gehen, nachdem er wegen Reklamierens innerhalb einer Minute zwei Gelbe Karten gesehen hatte.

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Sportlich wurde Mohamed Salah zum entscheidenden Mann für Trabzonspor. Der Ägypter erzielte drei Tore, bereitete zudem einen weiteren Treffer vor und schnürte damit erstmals seit 2021 wieder einen Hattrick in einem Spiel. Galatasaray kassierte als Tabellenführer damit eine deutliche Niederlage in Trabzon.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.