Muss Gündogan im Winter gehen?

Trennt sich Galatasaray im Winter von einem Trio? Auch ein langjähriger DFB-Star soll zu den Abschiedskandidaten gehören.

Der türkische Topklub Galatasaray Istanbul plant laut einem Bericht von Sözcü offenbar mit einem größeren Umbruch im Winter. Und ein Deutscher könnte dabei eine zentrale Rolle spielen.

Dem Bericht zufolge sollen Ilkay Gündogan, Kaan Ayhan und Wilfried Singo in der sportlichen Planung des Klubs keine zentrale Rolle mehr spielen. Die Istanbuler könnten sich offenbar im nächsten Transferfenster von dem Trio trennen, um Platz für neue Verpflichtungen zu schaffen.

Demnach soll der Abschied der drei Profis neben geplanten Neuzugängen Teil der Kaderplanung sein. Details über mögliche Wechselziele oder Vertragsauflösungen werden derweil nicht genannt.

Gündogan nur mit wenig Einsatzzeit

Gündogan kam in dieser Saison bislang in zwei Pflichtspielen zum Einsatz, stand aber insgesamt nur elf Minuten auf dem Platz. Der 35-Jährige ist bei den Fans umstritten.

Kaan Ayhan wurde derweil von Galatasaray nicht für die Champions League gemeldet und absolvierte lediglich eine Spielminute.

Auch Singo könnte den Klub bereits im Winter wieder verlassen. Der Defensivspieler hatte zuletzt wiederholt mit Verletzungen zu kämpfen und kam in zwei Einsätzen auf insgesamt 41 Minuten.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.