Gelungenes Debüt für Youssoufa Moukoko

Super Einstand von Youssoufa Moukoko: Der frühere deutsche Nationalspieler hat für seinen neuen Verein Corum FK wenige Minuten nach seiner Einwechslung direkt einen Assist beigesteuert.
Gelungenes Debüt für Moukoko
Beim 3:0 (2:0) gegen Eyüpspor feierte Moukoko in der 81. Minute sein Debüt. Der Ex-BVB-Profi kam für Jesús Andrés Ramírez Díaz in die Partie.
Moukoko überzeugt mit Torvorlage
Und es dauerte nicht lange, bis Moukoko sein Können unter Beweis stellte. Er spielte einen starken Steckpass hinter die Abwehrkette, direkt in den Lauf von Ermin Mahmic. Der Bosnier veredelte ins linke untere Eck zum 3:0-Endstand.
Die weiteren Tore für Corum erzielten Alexis Kyziridis (6.) und Andrei Borza (27.). Für den Aufsteiger war es nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen der erste Saisonsieg.
Insgesamt 99 Pflichtspiele absolvierte Moukoko für den BVB. Im Sommer 2024 verlieh der BVB den Stürmer schließlich an OGC Nizza und verkaufte ihn ein Jahr später nach Kopenhagen. Dort ist er noch bis Juni 2030 unter Vertrag. Bis Saisonende ist er an Corum ausgeliehen. Der Klub besitzt eine Kaufoption.