Gelungenes Debüt für Youssoufa Moukoko

Julius Schamburg 06.09.2026 • 19:29 Uhr Youssoufa Moukoko debütiert für seinen neuen Verein. Es dauert nur wenige Minuten, ehe der ehemalige BVB-Stürmer auf sich aufmerksam macht.

Super Einstand von Youssoufa Moukoko: Der frühere deutsche Nationalspieler hat für seinen neuen Verein Corum FK wenige Minuten nach seiner Einwechslung direkt einen Assist beigesteuert.

Beim 3:0 (2:0) gegen Eyüpspor feierte Moukoko in der 81. Minute sein Debüt. Der Ex-BVB-Profi kam für Jesús Andrés Ramírez Díaz in die Partie.

Moukoko überzeugt mit Torvorlage

Und es dauerte nicht lange, bis Moukoko sein Können unter Beweis stellte. Er spielte einen starken Steckpass hinter die Abwehrkette, direkt in den Lauf von Ermin Mahmic. Der Bosnier veredelte ins linke untere Eck zum 3:0-Endstand.

Die weiteren Tore für Corum erzielten Alexis Kyziridis (6.) und Andrei Borza (27.). Für den Aufsteiger war es nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen der erste Saisonsieg.