Neue Entwicklung bei Leroy Sané

SPORT1 04.09.2026 • 09:32 Uhr Leroy Sané saß zuletzt zweimal zunächst auf der Bank. Laut einem Bericht plant Trainer Okan Buruk nun wieder mit ihm von Beginn an.

Leroy Sané steht bei Galatasaray offenbar vor der Rückkehr in die Startelf.

Wie die Türkiye Gazetesi berichtet, will Trainer Okan Buruk den deutschen Offensivspieler am Freitag im nächsten Ligaspiel gegen Basaksehir (ab 19 Uhr im LIVETICKER) von Beginn an bringen. Hintergrund seien zuletzt entstandene Unstimmigkeiten über seine Einsatzzeiten sowie die Verletzung von Baris Alper Yilmaz. „Krise bei Galatasaray vorbei“, war nach der „Blitzentscheidung“ bei ntvspor zu lesen.

Sané hatte in den Partien gegen Erzurumspor und Göztepe jeweils zunächst auf der Bank gesessen, zuvor gegen Corum fast 90 Minuten gespielt. Der 30-Jährige soll sich Berichten zufolge daran gestört haben und das Gespräch mit der Klubführung gesucht haben, weil er sich nicht als „20-Minuten-Spieler“ spiele.

Zudem zwingt Buruk auch die Personalsituation zum Umdenken: Baris Alper Yilmaz wurde offenbar wegen einer Schwellung am Fuß am Vortag in ein MRT geschickt. Der Coach werde beim Angreifer nichts riskieren, heißt es – und stattdessen Sané starten lassen.

Mit dem Schritt sollen die Verantwortlichen die Situation um Sané dem Bericht zufolge wieder beruhigt haben. Eine offizielle Stellungnahme des Klubs zu dem Vorgang liegt nicht vor. In der vergangenen Saison hatte Sané gegen Basaksehir einen Doppelpack erzielt.