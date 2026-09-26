Youssoufa Moukoko bekommt bei Corum FK einen neuen Cheftrainer. Der Ex-BVB-Stürmer spielte beim Süper-Lig-Aufsteiger bislang nur eine Nebenrolle. Nun soll ausgerechnet eine türkische Torjäger-Legende neuen Schwung bringen.

Youssoufa Moukoko erhält bei Corum FK die nächste Chance, seine Karriere wieder in die Spur zu bringen. Der türkische Süper-Lig-Aufsteiger hat nach sechs Spieltagen den Trainer gewechselt und setzt künftig auf Stürmer-Legende Burak Yilmaz.

Der frühere türkische Nationalspieler übernimmt den Posten von Aufstiegstrainer Ugur Ucar. Für Moukoko kommt die Veränderung zu einem günstigen Zeitpunkt. Der 21-Jährige kam unter Ucar in den ersten sechs Ligaspielen lediglich zu drei Kurzeinsätzen und wartet weiter auf den sportlichen Durchbruch in der Türkei. Immerhin bereitete der Angreifer bereits einen Treffer vor. Mit sieben Punkten aus sechs Partien ist Corum solide in die Saison gestartet. Dennoch entschied sich der Klub für einen Wechsel auf der Trainerbank.

Mit Yilmaz übernimmt nun einer der erfolgreichsten türkischen Stürmer der vergangenen Jahrzehnte. Der 41-Jährige stand zuletzt bis April bei Gaziantep FK an der Seitenlinie und soll Corum stabilisieren.

Als Spieler erzielte er auf Klubebene 278 Tore und lief unter anderem für Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, Trabzonspor und den französischen Klub Lille auf. Für die türkische Nationalmannschaft traf er in 77 Länderspielen 31-mal.

Yilmaz soll auch Moukoko helfen

Für Moukoko ist es der nächste Anlauf auf den lange ersehnten Durchbruch. Beim BVB gelangen dem einstigen Wunderkind 18 Tore in 99 Pflichtspielen, ehe es nach einer Leihe zu OGC Nizza im Sommer 2025 für zehn 5,5 Euro zum FC Kopenhagen ging.

Auch in Dänemark konnte sich der ehemalige Nationalspieler nicht dauerhaft durchsetzen. Deshalb folgte im Sommer die Leihe nach Corum. Unter dem neuen Trainer Yilmaz hofft Moukoko nun auf deutlich mehr Einsatzzeit und den nächsten Karriereschritt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.