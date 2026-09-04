Wildes Istanbuler Derby! Sahin fliegt

Moritz Pleßmann 04.09.2026 • 22:59 Uhr Nuri Sahin und Istanbul Basaksehir werden in letzter Minute von Galatasaray geschockt. Der ehemalige BVB-Trainer fliegt anschließend vom Platz.

Wilde Szenen in der türkischen Süper Lig! Nuri Sahin ist als Coach von Istanbul Basaksehir wenige Minuten nach der im Stadtderby gegen Galatasaray Istanbul vom Platz geflogen.

Gabriel Sara traf per direktem Freistoß und sorgte für riesigen Jubel aufseiten der Gäste (90.). Sahin suchte anschließend die Diskussion mit Schiedsrichter Kadir Saglam, der jedoch nicht lange mit sich reden ließ. Plötzlich zückte er die Rote Karte aus der Tasche und zeigte sie dem völlig verdutzten Sahin. Der ehemalige BVB-Coach konnte die Entscheidung absolut nicht nachvollziehen, verließ kopfschüttelnd und augenscheinlich genervt den Platz in Richtung Katakomben.

Es war nicht der einzige Platzverweis in diesem Spiel für Basaksehir. Umut Bozok wurde nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Feld verwiesen. Der Stürmer grätschte gegen Galatasarays Star-Neuzugang Rafael Leao übermotiviert nach dem Ball und traf stattdessen den Portugiesen heftig mit offener Sohle am Schienbein (79.).

Osimhen trifft und muss raus – Sané bleibt blass

Schon zuvor hatte das Spiel einiges zu bieten. Star-Stürmer Victor Osimhen brachte Galatasaray früh in Führung, musste jedoch nach einer guten halben Stunde verletzt ausgewechselt werden. Lange blieb es beim 1:1, doch dann fielen in nur zehn Minuten gleich drei Tore. Den Ausgleich per Elfmeter von Eldor Shomurodov (66.) konterte Lucas Torreira (71.), bevor ein Eigentor von Gala-Verteidiger Davinson Sánchez die Sahin-Elf jubeln ließ (76.). So sah es bis zum Schluss nach einer Punkteteilung aus, ehe Sara den entscheidenden Treffer erzielen konnte.

„Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt. Das ist ein schwieriges Auswärtsspiel. Sie haben einen guten Trainer und einen guten Kader. Wir haben gewonnen und wir sind glücklich“, sagte Gala-Trainer Okan Buruk. Dieser brachte unter anderem auch Leroy Sané mal wieder von Anfang an. Der Deutsche schaffte es allerdings nicht, großartige Akzente zu setzen und wurde nach 83 Minuten ausgewechselt.