Paige VanZant: Instagram-Queen verliert bei BKFC 19 und sorgt für Eklat

Trotz der mauen Bilanz hat sich VanZant in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Gesichter der Kampfsport-Szene aufgeschwungen. Sie steigerte ihren Bekanntheitsgrad durch Auftritte in TV-Shows wie „Dancing with the Stars“ - dem US-Original von „Let‘s Dance“ und vor allem durch einen beständigen Strom an Social-Media-Bildern, der ihr mittlerweile 2,9 Millionen Fans bei Instagram eingebracht hat.