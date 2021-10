Schwarz ringt um WM-Bronze

Die deutsche Ringer dürfen bei der WM in Oslo auf ihre vierte Medaille hoffen. Der frühere EM-Zweite Roland Schwarz (Burghausen) zog in den griechisch-römischen Wettbewerben in der Hoffnungsrunde der Klasse bis 77 kg durch einen Sieg über den Kirgisen Kairatbek Tugolbajew in den Kampf um Bronze ein. Sein Gegner am Freitagabend ist der Belarusse Zimur Berdijeu.