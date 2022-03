Ex-Kickbox-Weltmeister Kagal stirbt im Ukraine-Krieg - er kämpfte für rechtes Regiment

Der kanadische Extremismus-Experte Michael Colborne ordnete Asow in einem Interview mit Belltower News jüngst als „wichtigste rechtsextreme Bewegung in der Ukraine“ ein: „Es handelt sich um eine heterogene rechtsextreme Bewegung, die gerne eine Minderheit von Neonazis und Anhänger:innen politischer Gewalt, wie groß auch immer sie ist, in ihren Reihen hat. ‚Asow‘ als Ganzes ist ausdrücklich gegen die liberale Demokratie.“