Judo-Denkmal mit viel Silber: Klaus Glahn wird 80

"Lieber viele Techniken gut beherrschen als ein oder zwei brillant. Dann hat man auf alles eine Antwort und ist nicht so leicht auszurechnen", lautete das Credo Glahns, der zu den vielseitigsten Kämpfern seiner Zeit gehörte. Mit seinen 103 kg Kampfgewicht bei 1,87 m Größe nahm er es in den 60er Jahren vorzugsweise in der offenen Klasse mit Gegnern aller Art auf und verschaffte sich auch im Judo-Mutterland Japan Respekt.