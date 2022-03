Kampfsport: „MMA FIGHTING Night“ LIVE auf SPORT1 - Auftakt am 2. April

Michael Ortlepp, Geschäftsführer FIGHTING GmbH: „MMA hat in den letzten Jahren einen Quantensprung gemacht, was die Qualität des Sports und der Events angeht. Deutsche Kämpfer treten in den größten internationalen Ligen wie UFC, PFL, Bellator oder Oktagon an, in Deutschland sind die Hallen immer häufiger ausverkauft und es entwickeln sich mehr und mehr deutsche Stars, die eine riesige Fanbase haben. Deutschland ist auf dem besten Weg, wieder eine Kampfsportnation zu werden. Mit SPORT1 haben wir den perfekten Partner, um noch mehr Fans für diese faszinierende Sportart zu begeistern – sie verfügen über die Expertise, Reichweite und das passende Umfeld, um MMA in Deutschland auf ein ganz neues Level zu bringen.“