Ringen: Schell gewinnt EM-Gold - Silber für Niemesch

Bei den Männern kämpfen Etienne Kinsinger und Franz Richter am Samstag um Bronze. Kinsinger trifft in der Klasse bis 63 kg auf den Ukrainer Alexander Chruschyn. Richter tritt gegen den Sieger des Duells in der Hoffnungsrunde der Klasse bis 130 kg zwischen Stepan David aus Tschechien und dem Finnen Konsta Mäenpää an.