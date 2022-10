Taekwondo: Brandl gewinnt historisches Gold beim Grand Prix

Lorena Brandl hat ein Kapitel deutscher Taekwondo-Geschichte geschrieben. Die Sportsoldatin gewann am Sonntag in Manchester als erste Frau der Deutschen Taekwondo Union (DTU) eine Goldmedaille bei einem Grand Prix. Wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Guadalajara/Mexiko (14. bis 20. November) triumphierte Brandl in der olympischen Klasse ab 67 kg.