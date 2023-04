Ringen: Lehr und Henkel in der Hoffnungsrunde

Die Freistilringer Horst Lehr (Köllerbach) und Kevin Henkel (Littenweiler) dürfen nach ihren Viertelfinalniederlagen bei der EM in Zagreb noch auf Bronze hoffen. Beide gehen am Dienstag (ab 11.30 Uhr) in der Hoffnungsrunde auf die Matte. Ausgeschieden sind dagegen Erik Thiele in der Klasse bis 97 kg und Andre Clarke (65 kg).