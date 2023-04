Ringen: Niemesch und Brugger holen Bronze

Luisa Niemesch und Elena Brugger haben am fünften Tag der Europameisterschaften in Zagreb die nächsten Bronzemedaillen für den Deutschen Ringer-Bund gewonnen. Niemesch erkämpfte sich am Freitag in der Klasse bis 62 kg durch ein 8:1 gegen Johanna Lindborg aus Schweden den dritten Platz, Brugger sicherte sich durch ein 3:1 im kleinen Finale gegen die Polin Jowita Wrzesien Bronze in der Klasse bis 57 kg.