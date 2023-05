Tod nach Autounfall: Trauer um MMA-Sternchen Shalie Lipp

Lipp bereitete sich auf ihren Hauptkampf vor

Die junge US-Amerikanerin, die zu den aufstrebenden MMA-Kämpferinnen in den Staaten zählte, kehrte erst vergangene Woche aus ihrem Trainingslager in Thailand in die Heimat zurück, um sich auf einen Kampf am 20. Mai in Detroit vorzubereiten. Nun wurde ihr Leben viel zu früh beendet, was auch ihren Personal Trainer Eric Sweetie emotional niedergeschlagen zurücklässt.