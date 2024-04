Judo-EM: Wagner holt Silber, Bronze für Böhm

Erster großer Erfolg für Deutschland bei der Judo-EM: Anna-Maria Wagner hat in Zagreb die Silber-Medaille gewonnen. In der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm musste sich die Weltmeisterin von 2021 am Samstag erst im Finale der Französin Audrey Tcheumeo geschlagen geben, die bereits ihren fünften EM-Titel gewann. Für die Olympia-Dritte Wagner ist es die zweite Medaille bei einer EM, 2018 hatte sie in Tel Aviv Bronze gewonnen.