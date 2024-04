Judo-EM: Wagner und Böhm starten Showdown um Olympia-Ticket

Für die frühere Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner und Europameisterin Alina Böhm beginnt mit der EM in Zagreb in der kommenden Woche der Showdown um das Olympia-Ticket. Die Tokio-Olympiadritte Wagner (Ravensburg) und ihre Herausforderin Böhm (Heubach) liegen im weltweiten Qualifikations-Ranking der Klasse bis 78 kg auf den Plätzen drei und vier - nur eine von beiden darf in Paris antreten.