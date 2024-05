Judo: Ballhaus holt WM-Bronze und Olympia-Ticket

Die deutsche Judoka Mascha Ballhaus hat bei den Weltmeisterschaften in Abu Dhabi die Bronzemedaille gewonnen und gleichzeitig ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gebucht. Die 23-Jährige vom TH Eilbeck gewann am Sonntag zum Auftakt der Titelkämpfe das kleine Finale der Klasse bis 52 kg gegen die Japanerin Hibika Shiraishi.