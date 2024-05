Judo: Wagner und Böhm in WM-Form

Die deutschen Judo-Hoffnungsträgerinnen Anna-Maria Wagner und Alina Böhm kommen vor den Saisonhöhepunkten in Form. Beim Grand Slam in Duschanbe/Tadschikistan kämpften sich beide in der Gewichtsklasse bis 78 kg ins Finale vor - mit dem besseren Ende für Wagner (Ravensburg). Die Weltmeisterin und Olympiadritte von 2021 gewann durch den dritten Shido für die zweimalige Europameisterin Böhm (Heubach).

"Der Sieg ist einfach ein weiterer Schritt in die richtige Richtung", sagte Wagner (27), die Mitte April EM-Silber vor Böhm (25) geholt hatte: "Ich bin fit und so fahre ich zur WM." Die findet ab dem 19. Mai in Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate statt. Das große Saisonziel sind die Olympischen Spiele in Paris (ab 26. Juli).