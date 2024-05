Judo-WM: Deutsches Mixed-Team wird zum Abschluss Fünfter

Bei der WM in Abu Dhabi hatte Wagner in der Klasse bis 78 kg Gold und das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris geholt. Auch Mascha Ballhaus sicherte sich die Teilnahme an den Sommerspielen. Bei den Männern wird Igor Wandtke nach Rang fünf in der Klasse bis 73 kg über das Teamticket in Frankreich dabei sein. Die Qualifikationsphase für Olympia wurde mit der WM am Persischen Golf abgeschlossen.