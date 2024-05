Taekwondo-EM: Schneider und Kisskalt holen Medaillen

Das deutsche Taekwondo-Team hat bei den Europameisterschaften in Belgrad gleich am ersten Tag seine ersten beiden Medaillen gewonnen. Yanna Schneider (Swisttal) und Supharada Kisskalt (Nürnberg) holten am Donnerstag jeweils Bronze, die EM in der serbischen Hauptstadt läuft noch bis einschließlich Sonntag.