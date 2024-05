Zuschlag für den DKV: Karate-EM 2026 in Deutschland

Die Karate-EM 2026 findet nach dem Rückzug des ursprünglichen Ausrichters Ukraine in Deutschland statt. Das beschloss der Kongress aller 52 Mitgliedsnationen der European Karate Federation (EKF) in Zadar/Kroatien. Eigentlich hätten die Wettkämpfe in Kiew stattfinden sollen, aufgrund des Krieges hatte der ukrainische Verband die EM aber an die EKF zurückgegeben.