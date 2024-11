Vergewaltigungsvorwurf: McGregor verliert vor Gericht

Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor hat nach Vergewaltigungsvorwürfen in einem Zivilprozess eine juristische Niederlage hinnehmen müssen. Ein Gericht in Dublin gab der Schadensersatzklage einer Frau gegen den Iren statt, McGregor muss der Betroffenen 248.603 Euro zahlen.

McGregor schüttelt den Kopf

Die Tat soll sich 2018 in einem Hotel in der irischen Hauptstadt abgespielt haben. Die Frau gab an, dass sie schwere Prellungen erlitten und unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten habe.