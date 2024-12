Karate-EM 2026 in der Frankfurter Eissporthalle

Die Karate-EM 2026 findet in der Frankfurter Eissporthalle statt. Das gab der Deutsche Karate Verband am Montag bekannt. Der DKV hatte nach dem Rückzug des ursprünglichen Ausrichters Ukraine im Mai den Zuschlag für das Event erhalten. Eigentlich hätten die Wettkämpfe in Kiew stattfinden sollen, wegen des Krieges hatte der ukrainische Verband die EM aber zurückgegeben.