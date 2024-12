MMA-Eklat! Tische und Stühle fliegen - Kampf in München abgesagt

Doch am Freitagabend kam es bei der Pressekonferenz zu einem Eklat. Die Stars gingen aufeinander los. Stühle und Tische flogen und auch MMA-Gründer Pavol Neruda bekam einen Gegenstand leicht ab. Deshalb sollte Moeil am Tag des Kampfes eine hohe Geldstrafe zahlen - und weigerte sich daraufhin zu kämpfen. Die Absage wurde erst vor Ort bekannt gegeben.

MMA-Star verweigert Hauptkampf in München

„Für alle Fans tut es mir sehr leid, aber so lasse ich nicht mit mir umgehen“, sagte Moeil der Bild. Er fügte an: „So etwas am Kampftag mit mir zu machen, ist unfair. Das lenkt extrem ab in der unmittelbaren Vorbereitung. Diese Leute wollen diese Show von mir und stellen mich dann als bösen Jungen hin. Deshalb habe ich gesagt, dass ich nicht kämpfen werde.“