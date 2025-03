Ikone des russischen Sports stirbt unter rätselhaften Umständen

Der dreimalige Olympiasieger im Weltergewicht (1996, 2004 und 2008), der nach seiner Karriere in die Politik gegangen war, verstarb laut Medienberichten am Sonntag im Alter von 49 Jahren. Die Todesumstände des mehrfachen Welt- und Europameisters aus dem Kaukasus sind mysteriös.

Tod nach Fenstersturz

Russischen Medienberichten zufolge wurde Saitijew in Moskau nach einem Sturz aus einem Fenster verletzt aufgefunden worden und später gestorben - was vor dem Hintergrund der politischen Lage im autoritären Land und ähnlichen rätselhaften Todesfällen infolge von Fensterstürzen schnell Spekulationen auslöste.

Auch der tschetschenische Diktator Ramsan Kadyrow erklärte in einem Post bei Telegram, dass Saitijew gesundheitliche Probleme gehabt hätte - er sprach von Herzproblemen, wegen denen Saitijew in Moskau in Behandlung gewesen sei. Kadyrow rief in der von ihm regierten Teilrepublik drei Tage Trauer für den tschetschenischstämmigen Saitijew aus.