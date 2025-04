Judo-EM: Deutsches Mixed-Team holt zum Abschluss Bronze

Die deutschen Judoka haben zum Abschluss der EM in Podgorica Bronze im olympischen Mixed-Wettbewerb gewonnen und damit ihre vierte Medaille bei ihren sehr erfolgreichen Titelkämpfen in Montenegro geholt. Im dramatischen kleinen Finale setzte sich das Team um Einzel-Europameisterin Seija Ballhaus am Sonntag 4:3 gegen Belgien durch.

In den Einzelwettbewerben hatte zuvor die Hamburgerin Ballhaus überraschend Gold geholt, Anna Monta Olek gewann Silber, Erik Abramov Bronze. Vor einem Jahr in Zagreb hatte die deutsche Auswahl Silber und Bronze im Einzel und Bronze im Team gewonnen.

Für das deutsche Team waren es die ersten Titelkämpfe nach den empfindlichen Kürzungen der Fördergelder. Ab dem 13. Juni steht mit der WM in Budapest der Saisonhöhepunkt an, dann wird in ihrer letzten Saison auch Anna-Maria Wagner dabei sein - die zweimalige Weltmeisterin hatte auf den Start in Podgorica verzichtet.